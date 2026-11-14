Más de 49.000 personas participaron en el primer día Festival Náutico y el Bololó del Arsenal

Cartagena vivió una primera jornada multitudinaria de sus Fiestas de Independencia con la realización del Festival Náutico 2026 y el Bololó del Arsenal, dos escenarios que reunieron a más de 49.000 personas alrededor de la música, la cultura y la celebración de las tradiciones de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la bahía, 1.012 embarcaciones y más de 37.000 personas hicieron parte de la primera fecha del Festival Náutico, consolidando este encuentro como uno de los eventos centrales de la agenda festiva de noviembre. Desde diferentes puntos de la ciudad, propios y visitantes se sumaron a esta experiencia para disfrutar de la música y el ambiente festivo desde el mar.

“Hoy fue un día mágico. Hoy fue un día inolvidable para Cartagena. Lo sucedido hoy en el Bololó, tanta gente congregada disfrutando en paz y en alegría, junto a la gente en los barcos gozando la misma alegría, es lo que buscábamos cuando bautizamos nuestras celebraciones novembrinas como ‘la Fiesta que nos Une’. Y esto aún empieza, mañana proyectamos que el taqueo de hoy se supere y la ciudad viva otra jornada fantástica. Que se disfruten sus fiestas, que la gente las viva con felicidad en sus barrios y que la apuesta sea superar toda esta vibra el próximo año”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La jornada del viernes 13 de noviembre contó con una programación musical que comenzó a las 11:30 de la mañana con Son Cartagena y continuó con las presentaciones de DJ Dever, Criss & Ronny, Mr. Black, Luister, Rafa Pérez y Jessi Uribe.

Uno de los momentos destacados llegó con la presentación del Grupo Niche, referente de la salsa de Colombia. La programación continuó con DJ Dever e invitados especiales y, durante la noche, con la participación del artista dominicano Juan Luis Guerra. El cierre estuvo a cargo de Beéle, quien llevó su propuesta de música urbana al público asistente.

Bololó del Arsenal: 12 mil personas celebraron en tierra firme

De manera simultánea, la Calle del Arsenal se convirtió en otro gran escenario de las Fiestas de Independencia. Alrededor de 12.000 personas asistieron al Bololó del Arsenal, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena que permitió disfrutar en tierra firme de una programación musical de alcance nacional e internacional.

Este espacio reunió a cartageneros y visitantes en torno a la música y la alegría de las fiestas, ampliando las alternativas para quienes quisieron sumarse a la celebración sin estar a bordo de una embarcación.

Con estos resultados, Cartagena cerró el primer día del Festival Náutico y el Bololó del Arsenal con una importante participación ciudadana en ambos escenarios, reafirmando el lugar de sus Fiestas de Independencia como una expresión de identidad cultural y encuentro para propios y visitantes.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con las autoridades y entidades participantes, acompañó el desarrollo de esta jornada. El trabajo institucional continuará durante las próximas actividades, con el propósito de promover celebraciones organizadas, seguras y responsables y garantizar la celebración en La Fiesta que Nos Une.