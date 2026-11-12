Afinia reporta falla temporal en sus canales de atención

Afinia informó a sus clientes y a la comunidad en general que, debido a una falla tecnológica de alcance global que afecta servicios de Microsoft, se están presentando dificultades temporales en el funcionamiento de algunas de nuestras plataformas y sistemas de información, incluido el Contact Center.

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Esta situación, ajena a nuestra operación, puede generar demoras o limitaciones en algunos trámites y solicitudes de nuestros clientes.

La atención de emergencias y la continuidad de la operación del servicio de energía siguen siendo nuestra prioridad. Nuestros equipos técnicos y operativos mantienen sus labores y trabajan de manera articulada para gestionar las contingencias que puedan presentarse.

De igual manera, avanzamos en las acciones necesarias para restablecer la normalidad de los canales afectados, en coordinación con nuestros equipos tecnológicos.

Agradecemos la comprensión de nuestros clientes y reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados sobre la evolución de esta situación y el restablecimiento de los servicios.