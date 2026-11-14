Policía incauta 120 unidades de aguardiente sin documentación en vía San Onofre

Un cargamento de 120 unidades de aguardiente antioqueño fue incautado por la Policía en el peaje de Gambote, durante un operativo de control en la vía San Onofre–Cartagena.

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El procedimiento se realizó en el kilómetro 62 de la Ruta 9005, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar inspeccionaron un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín–Cartagena.

Durante la revisión, los policías encontraron diez cajas de aguardiente en presentación tetrapak de 1,05 litros, cada una con doce unidades. Al solicitar los documentos que acreditaran la procedencia y legalidad del licor, el responsable del cargamento no presentó los soportes requeridos para su ingreso y circulación en el departamento.

Según el reporte oficial, la mercancía fue incautada por presunto contrabando técnico, debido al incumplimiento de las disposiciones del Decreto 162 de 2024.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles se mantendrán durante las celebraciones de noviembre para evitar el ingreso y comercialización irregular de bebidas alcohólicas.

Las diez cajas quedaron bajo custodia de las autoridades y serán puestas a disposición de la dependencia de Bienes y Rentas de la Gobernación de Bolívar, que adelantará las actuaciones administrativas correspondientes.