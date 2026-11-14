Enviaron a prisión a uno de los señalados por el homicidio del subintendente Fabio Castillo

La investigación por el homicidio del subintendente de la Sijín Fabio Enrique Castillo Cobos tuvo un nuevo avance. Un juez ordenó enviar a prisión a Yeiner Miguel López Jinete, de 25 años, señalado de participar en el ataque ocurrido el pasado 8 de noviembre, cerca del puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona,

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De acuerdo con la Fiscalía, el uniformado se movilizaba junto a un acompañante cuando el vehículo presentó una falla mecánica. Mientras permanecían en la carretera que comunica a Gambote con Arjona, fueron interceptados por López Jinete y otro hombre que, presuntamente, intentaron robarles sus pertenencias.

La situación terminó en un intercambio de disparos en el que el subintendente perdió la vida. Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes también resultó herido.

Tras el hecho, unidades de la Policía reaccionaron y capturaron a López Jinete cuando intentaba escapar del lugar.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.