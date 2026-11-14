120 uniformados refuerzan la seguridad vial durante las Fiestas de Independencia

La institución espera que más de 100.000 vehículos ingresen a la ciudad durante el fin de semana, por lo que intensificará los controles y las jornadas de sensibilización para conductores, motociclistas y pasajeros.

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Entre las medidas previstas están los controles de velocidad, pruebas de embriaguez, verificación de documentos y revisión de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. También se realizarán pausas activas para los conductores, con el propósito de prevenir accidentes en carretera.

El teniente coronel Carlos González, comandante operativo y de seguridad ciudadana, explicó que el despliegue busca fortalecer la prevención y reducir la siniestralidad vial durante las celebraciones.

Además del personal de tránsito, más de 1.000 policías de diferentes especialidades permanecerán desplegados en Cartagena durante las fiestas. El dispositivo contará con apoyo del helicóptero Halcón y drones para realizar labores de monitoreo, mientras que las autoridades coordinarán las acciones desde el Puesto de Mando Unificado.