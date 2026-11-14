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14 nov 2026 Actualizado 15:26

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El Cabildo de Getsemaní recorrerá Cartagena este domingo

El desfile comenzará a la 1:00 p. m. en Canapote y rendirá homenaje a los Diablos de Uré bajo la temática «Diablos y Cucambas»

Foto: Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena
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La tradición volverá a las calles de Cartagena este domingo 15 de noviembre con el Cabildo de Getsemaní, una de las manifestaciones culturales de las Fiestas de Independencia. En esta edición, el desfile tendrá como temática «Diablos y Cucambas» y rendirá homenaje a los Diablos de Uré y a Busiraco.

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La jornada comenzará a la 1:00 de la tarde en la Plaza de Canapote. Desde allí, los participantes avanzarán por la carrera 64, la carrera 17, la avenida Paseo Bolívar, Chambacú, la avenida Venezuela, la Torre del Reloj, el Camellón de los Mártires, la avenida Centenario y las calles de la Media Luna y del Guerrero.

El recorrido finalizará en la Plaza de la Trinidad, donde se realizará el tradicional ritual del Cabildo y la clausura de la celebración.

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