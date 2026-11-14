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14 nov 2026 Actualizado 15:36

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Lluvias no alternan programación de segundo día del Festival Náutico

El zarpe de embarcaciones se mantiene en el mismo horario

Foto: captura de pantalla.

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De acuerdo con la información entregada por el Distrito, las embarcaciones mayores podrán zarpar en sus horarios habituales, mientras que las menores podrán hacerlo a partir de las 10:00 de la mañana. Además, se confirmó que la navegación interna está permitida.

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Ante las precipitaciones, las autoridades recomendaron a los navegantes salir temprano y mantenerse atentos a las condiciones del tiempo antes de iniciar sus recorridos.

El pronóstico de la Dirección General Marítima (Dimar) ya advertía que este sábado sería el día de mayor actividad lluviosa durante las Fiestas de Independencia, con precipitaciones moderadas e intermitentes, principalmente en la tarde y las primeras horas de la noche.

Por ahora, el Festival Náutico continúa con sus preparativos y no se han anunciado cambios en los horarios de salida de las embarcaciones.

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