Huila destaca cinco proyectos escolares enfocados en la protección del agua

Un total de 38 iniciativas de instituciones educativas de 20 municipios del Huila participaron en el concurso Gobiernos Escolares. Fotos CAM

Neiva

Cinco instituciones educativas del Huila recibieron reconocimientos por sus iniciativas para la protección del recurso hídrico, en el marco del concurso Gobiernos Escolares por el Agua, que reunió 38 propuestas de 20 municipios del departamento.

La iniciativa ganadora a nivel departamental fue presentada por la Institución Educativa José Eustacio Rivera, del municipio de Isnos, con un proyecto enfocado en el aprovechamiento de aguas residuales y residuos del café para producir biohidrógeno y contribuir a la protección del agua. Como reconocimiento, recibirá un kit tecnológico.

Así mismo, se seleccionaron cuatro propuestas destacadas por zonas. En el Centro, la Institución Educativa Tulio Arbeláez, de Garzón; en el Norte, la Institución Educativa San Alfonso, de Villavieja; en el Occidente, la Institución Educativa Los Laureles, de Nátaga, y en el Sur, la Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco, de Pitalito. Estas iniciativas recibirán incentivos económicos.

“Con esta convocatoria buscamos incentivar acciones para el cuidado, la protección, la conservación y el uso responsable del agua, vinculando a estudiantes, docentes, padres de familia y demás integrantes de las comunidades educativas en la gestión ambiental de sus territorios”, aseguró Adriana Fernández, profesional de apoyo de la CAM.

El concurso fue promovido por la Contraloría Departamental del Huila, la Secretaría de Educación Departamental y la CAM, con el apoyo del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental del Huila (CIDEAH). Las iniciativas reconocidas también recibirán una distinción escrita por su aporte a la conservación de los ecosistemas y la generación de conciencia ambiental.