Afinia explicó cobros adicionales para usuarios de Bolívar en facturas de energía

Afinia brinda orientación a sus clientes frente a los valores que pueden verse reflejados en la factura de energía como consecuencia de la aplicación del programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica, establecido por la CREG en la Resolución 101 de 2026.

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En los casos en los que un cliente reciba una factura con un valor significativamente superior al habitual, esta puede incluir, además del consumo mensual de energía, un cobro adicional asociado al excedente frente a la meta individual definida en el marco de la regulación.

Ante esta situación, Afinia recomienda a sus clientes priorizar y no dejar de pagar el consumo de energía correspondiente al mes, así como solicitar orientación a la compañía para identificar los diferentes conceptos incluidos en la factura.

De este modo, podrán conocer el valor exacto del consumo y el del cobro adicional, el cual, según indica la resolución, es opcional y no genera suspensión del servicio.

Los usuarios que requieran esta información pueden comunicarse a través de las líneas de atención de Afinia, acudir a las oficinas comerciales o consultar los canales digitales y la página web de la compañía, donde recibirán orientación sobre su caso particular.

Afinia reitera su disposición de acompañar a sus clientes y usuarios, brindar información clara sobre los conceptos facturados y facilitar los mecanismos de atención necesarios para resolver sus inquietudes.

Un llamado al uso eficiente de la energía

El programa establecido por la CREG busca incentivar el uso eficiente de la energía mediante metas individuales de consumo y contempla, como medida pedagógica, cobros adicionales cuando se presenta un consumo excedente.

Afinia invita a sus clientes a revisar sus hábitos de consumo, hacer un uso responsable de la energía y, ante cualquier duda relacionada con su factura, consultar directamente con la empresa antes de tomar decisiones sobre el pago.