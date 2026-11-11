¿Tiene cremas abiertas hace meses? Estas son las señales para saber si ya no sirven

En ocasiones, cuando se compra una crema para el cuidado de la piel, sea un bloqueador o una hidratante, suele caerse en el error de pensar que la crema estará en buen estado hasta su fecha de vencimiento.

Sin embargo, hay un detalle que se deja de lado y es que la fecha de vencimiento corre para el producto cuando este está cerrado, no para la crema que lleva abriendo y cerrando durante semanas, incluso meses. Una vez una crema está expuesta al aire, a la humedad y al contacto con los dedos, su vida útil cambia.

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¿Qué ocurre luego de que una crema se abre?

Detrás del deterioro cosmético hay cuatro procesos para tener en cuenta:

El primer proceso es microbiológico, en las cremas con fórmulas que contienen agua pueden crecer bacterias, levaduras y hongos.

El segundo proceso es la oxidación, que afecta especialmente aceites vegetales y a ciertos activos delicados.

El tercer proceso es la ruptura de la emulsión, lo que quiere decir que el agua y el aceite que conviven en la crema empiezan a separarse.

El cuarto y último es la pérdida de eficacia de los ingredientes activos, o sea, los famosos antioxidantes naturales que rejuvenecen, hidratan o limpian la piel.

Por eso, cuando se abre una crema por primera vez, ese el punto de partida de vida del producto; la crema no registra cuántas veces ha sido abierta. Con el uso, la fuerza de los conservantes se va perdiendo y está más expuesta a los microorganismos.

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¿Cómo saber si una crema está vencida? Señales para identificarla

Las señales para aprender a notar si el estado de una crema se ha reducido, según Ringana, son las siguientes:

El olor: Si detecta un aroma rancio, ácido o distinto al habitual, es una señal de oxidación.

La textura: Si nota grumos, separación de fases o un cambio en la consistencia del producto.

El color: Si hay un cambio en el color, hay tonos desiguales; puede estar en mal estado.

Reacción de la piel: Si el efecto de la crema cambia, o empieza a generar irritación, es una señal de alerta.

De acuerdo con Isa Werner, experta en comunicación científica y desarrollo de producto en Ringana “desde un punto de vista científico, la ausencia de cambios visibles no garantiza la estabilidad microbiológica o química del producto, especialmente en las primeras fases de degradación”, por lo cual hay que estar alerta a estas señales.

¿Qué pasa si se aplica una crema vencida en la piel?

De acuerdo con los expertos en belleza de Ringana, “usar un producto vencido o que lleva meses abierto no a menudo provoca una reacción. Sin embargo, sí puede traer consecuencias. Entre las consecuencias más frecuentes están la aparición de brotes o foliculitis, irritaciones o inflamaciones y, para pieles muy sensibles, infecciones”.

¡Pilas! En la zona de los ojos es donde más cuidado hay que tener, en la pestaña o contorno para los ojos; una posible contaminación puede generar muchas más molestias.

Para los bloqueadores, así puede saber su duración después de abrirlos.

En el caso de los bloqueadores, el riesgo es diferente porque no se trata de cómo se ve, sino de si todavía protege.

Los filtros UV, tanto minerales como los orgánicos, pueden ir degradándose o distribuyéndose de manera desigual en el tiempo, y un bloqueador que lleva demasiado tiempo abierto puede haber perdido toda la protección contra la radiación UVA y UVB sin que haya un cambio en el aspecto.

Un detalle es notar la textura; si el protector se separa o cambia su consistencia, ya no se extiende de manera uniforme y deja zonas menos protegidas.

El problema es la facilidad de no notarlo; la piel se quema con mayor facilidad, las arrugas y manchas aparecen de manera más frecuente.

5 hábitos para cuidar sus cosméticos y su piel

Le traemos cinco hábitos para darle el mejor cuidado a los productos y aprovecharlos sin exponer su piel.

Anote en el empaque la fecha en que abre cada producto ; de esa forma tiene noción de cuánto tiempo lleva en uso.

; de esa forma tiene noción de cuánto tiempo lleva en uso. Usar espátulas para sacar el producto en lugar de introducir los dedos en los frascos, especialmente en los de boca ancha.

especialmente en los de boca ancha. Guardar los productos lejos del calor, la humedad y la luz directa ; el baño no siempre es la mejor opción por los cambios de temperatura.

; el baño no siempre es la mejor opción por los cambios de temperatura. Renovar con más frecuencia el bloqueador solar, el contorno de ojos y la pestañina.

Si usted tiene piel sensible, sea aún más estricta, renueve los productos apenas note un cambio y no los use pasado el plazo recomendado.

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