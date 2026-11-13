¿Dónde viajar en vacaciones? Estas son las 5 mejores playas de Colombia y cómo llegar

Colombia resalta como uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con costas tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

Islas, parques nacionales y playas protegidas que permiten tener una diversidad asombrosa para decidir en qué parte del país y con qué mar quiere disfrutar sus próximas vacaciones, le traemos cinco playas como destino.

Las 5 mejores playas de Colombia para viajar en vacaciones

1. Playa de Palomino-La Guajira

La Guajira es uno de los destinos de Colombia más impactantes, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe, con paisajes imperdibles, y su playa es ideal para aquellos que buscan descanso y contacto con la naturaleza, al igual que poder conocer la vida cultural de su pueblo, Palomino.

Además, para llegar a Palomino hay más de una ruta:

- Desde Santa Marta: Se encuentra a 80 km (aproximadamente 1 hora de viaje). Se puede llegar en bus desde el mercado público de Santa Marta o en carro particular por la Troncal del Caribe.

- Desde Riohacha: Palomino está a 90 km (cerca de 2 horas). Los buses que van desde Riohacha a Santa Marta hacen paradas en el pueblo.

- Desde Barranquilla o Cartagena: Una posible opción es viajar primero a Santa Marta y desde allí tomar un bus o transporte privado.

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2. Playa del Cabo (Cabo de San Juan) - Magdalena

La playa del Cabo está ubicada en Santa Marta, es una de las playas favoritas entre los visitantes del parque Tayrona.

Es una playa que mezcla el azul del cielo y el mar con el verde de la vegetación, es un espacio para descansar, pero también para conocer sobre la fauna y flora que acompaña al parque y a sus comunidades.

Se puede llegar a la playa por las dos entradas habilitadas del parque Tayrona, o en lancha se viene desde Taganga con un recorrido de 50 minutos.

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3. Isla Corona - Islas del Rosario, Bolívar

Frente a las costas cartageneras, en las islas del Rosario, Isla Corona propone un espacio con estadía reducida y la oportunidad de desconectarse, al tiempo que alejarse de las concentraciones turísticas.

Es una isla cuya playa tiene arena clara, combina las aguas transparentes con formaciones coralinas y las palmeras. La fauna de la playa incluye especies como las tortugas de carey, monos titíes, loros, guacamayas y pavos reales, entre otras especies.

4. Playa Guachalito-Nuquí, Chocó

En el departamento del Chocó, llegando desde Nuquí, se encuentra una de las playas más conocidas y es la playa de Guachalito, cuyo paisaje se compone de la montaña selvática a las espaldas y al frente se encuentra el mar Pacífico.

Es una playa que destaca por su arena negra, producto de la erosión de rocas volcánicas, ofreciendo un paisaje único con la posibilidad de conocer a un gigante marino que pasa por las playas.

El avistamiento de ballenas es una de las principales actividades que ofrecen para apreciar a las criaturas que llegan en su proceso de migración, y si son amantes de la naturaleza, pueden disfrutar también de ecoturismo con caminata por la selva.

5. Playa Juan de Dios - Valle del Cauca

La playa Juan de Dios, ubicada en el Pacífico colombiano, se encuentra entre dos reservas naturales, el Parque Natural Uramba y el Parque Natural La Sierpe. La playa también se considera reserva natural, ya que alberga una gran diversidad de fauna y flora.

Es un espacio ideal para estar alejado de la ciudad y para tener un espacio de calma, al no ser una playa tan conocida y acumulada de turistas. Además, es el destino de las ballenas yubartas que llegan a dar a luz a sus crías después de recorrer casi 8.000 kilómetros desde el hemisferio austral.

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