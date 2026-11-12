🔴EN VIVO | Entrega de premios Latin Grammy: ganadores, alfombra roja y presentaciones

Este jueves 12 de noviembre, la academia de la música celebra la edición número 27.ª de los Latin Grammy, estos premios galardonan lo mejor de la música en español.

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En esta oportunidad cerca de 40 artistas colombianos están nominados en diferentes categorías, por ejemplo, Karol G cuenta con 7 nominaciones, Feid con 3, Juanes con 2 y Aria Vega está nominada como mejor nueva artista.

La ceremonia cuenta con dos momentos, uno de ellos es televisado y se entregan algunos gramófonos en categorías importantes, otro es el momento de la gala donde se entregan las categorías más relevantes, hay presentaciones especiales y hay un homenaje al cantante Willie Colón y a José Alfredo Jiménez.

Minuto a minuto de los Latín Grammy:

Hay nuevos mensajes 6:54 p.m. | Carlos Vives, José Aguirre del Grupo Niche, Karol G, Feid y Vicente Barco, son cinco colombianos que ya han ganado premios 5:27 p.m. | Grupo Niche de Colombia gana como mejor Canción tropical con el tema 'Realidades' 5:02 p.m. | La cantante venezolana, Sara Schell es ganadora del premio a Mejor Compositora del Año 4:39 p.m. | Luis Enrique gana premio a Mejor Álbum de Salsa 4:14 p.m. | Los argentinos de Catriel y Paco Amoroso ganan premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina 3:50 p.m. | La agrupación mexicana, The Warning, gana premio como Mejor Canción de Rock

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