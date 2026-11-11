Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 23:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Corte Suprema abrió indagación previa a ‘Marco Calarcá’ y Sandra Ramírez por caso de Miguel Uribe

La magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa a Luis Alberto Albán ‘Marco Calarcá’ y Sandra Ramírez

Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado