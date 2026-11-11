Corte Suprema abrió indagación previa a ‘Marco Calarcá’ y Sandra Ramírez por caso de Miguel Uribe
La magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa a Luis Alberto Albán ‘Marco Calarcá’ y Sandra Ramírez
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...