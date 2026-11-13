Fallece Henry Camargo, el soldado retirado que fue repatriado desde Estados Unidos

Este 12 de noviembre se conoció la muerte de Henry Camargo, el soldado profesional retirado que fue repatriado a Colombia desde Estados Unidos en un vuelo humanitario para recibir tratamiento de una grave enfermedad pulmonar.

La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien lamentó la noticia a través de una publicación en X.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central”, escribió el presidente.

También le habló a la familia del exsoldado, expresándole sus “más sentidas condolencias”.

Por su parte, el ministerio de Defensa también se solidarizó con los familiares de Henry Camargo, a quien calificó como “un soldado profesional retirado que dedicó 22 años de su vida a servir y defender a Colombia”.

y expresó que “Su historia nos recuerda el valor y los sacrificios de quienes han servido a nuestro país”.

¿Quién era Henry Camargo?

El caso de Henry Camargo se dio a conocer en septiembre de este año, a través de un video en el que le pide ayuda al presidente De La Espriella para atender la grave afección pulmonar que sufría.

El video llegó a las manos al presidente De La Espriella, quien le solicitó al cónsul en Nueva York, Camilo Louis, que gestionara un vuelo humanitario para traer al exmilitar a Colombia.

El cónsul visitó al exmilitar, quien estaba en una clínica de Estados Unidos, y le contó que en Colombia le brindarán el transplante que necesita para la afección respiratoria.

Finalmente, el pasado 13 de octubre Camargo volvió a Colombia, en un vuelo medicalizado desde Nueva York, en una operación coordinada por la Cancillería y el Consulado de Colombia.

A su llegada a Bogotá, Henry Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, para dar continuidad a su atención médica. Sin embargo, no se conocen más detalles de su muerte, confirmada en la noche de este 12 de noviembre.