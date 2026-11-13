Cursos GRATIS del ICETEX, SENA y aliados: programas disponibles y plazo límite para aplicar

El ICETEX, en colaboración con el SENA y aliados como Junior Achievement y DVV International, destinó esta nueva oferta gratuita en búsqueda de fortalecer los conocimientos y preparación en diferentes áreas de interés, con el fin de fortalecer diferentes aspectos en los entornos personales y profesionales.

Esta oferta se enfoca en las competencias y exigencias que demanda el actual panorama mundial en ámbitos laborales y de competencias, en áreas como la tecnología, desarrollo empresarial e idiomas.

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¿Cuántos cursos tendrá esta oferta del ICETEX y sus aliados?

Desde la página oficial de la entidad comunicaron que en esta oportunidad se contarán con ocho cursos y diferentes espacios que se orientarán en temas como:

Inteligencia Artificial.

Tecnología.

Sostenibilidad y emprendimiento.

Formación en inteligencia emocional.

Formulación de proyectos.

Aprendizaje de idiomas.

Habilidades que se fortalecerán dentro de los cursos

Inteligencia artificial, tecnología y perspectiva emprendedora: por medio de la organización Junior Achievement Colombia se ofrecen espacios que brindarán capacitaciones para aprender a presentar ideas mediante un elevator pitch (presentación ágil y persuasiva) al igual que explorar el uso de la IA en el fútbol y cómo la incursión tecnológica transforma eventos masivos como los conciertos.

Alternativas para mejorar la proyección personal y empresarial: mediante los cursos del SENA se destacan ofertas vinculadas al desarrollo de la inteligencia emocional en aspectos como lo personal y laboral, inglés y formulación de proyectos desde la profesión.

Aprovechar el uso de los idiomas: con la articulación de DVV International los interesados pueden conocer ‘vhs-Lernportal’, una plataforma gratuita para que se pueda aprender alemán de una manera flexible por medio de un aprendizaje autónomo con el uso de distintos recursos y niveles que facilitan el progreso de cada persona.

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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse para alguno de los cursos?

Dentro de la oferta propuesta por la organización Junior Achievement Colombia, el plazo para aplicar a los ocho cursos será hasta el 25 de noviembre de 2026, llegándose incluso a participar en máximo dos de estos.

Para la oferta del SENA podrá inscribirse mediante el portal Betowa, dependiendo de la disponibilidad de cupos y el tiempo que dure la oferta.

Para más información, use la siguiente información dentro del portal del ICETEX.

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