Cursos GRATIS del ICETEX, SENA y aliados: programas disponibles y plazo límite para aplicar
Dentro de la oferta se ofrecen diferentes espacios académicos, llegando a poder los interesados escoger hasta dos cursos.
El ICETEX, en colaboración con el SENA y aliados como Junior Achievement y DVV International, destinó esta nueva oferta gratuita en búsqueda de fortalecer los conocimientos y preparación en diferentes áreas de interés, con el fin de fortalecer diferentes aspectos en los entornos personales y profesionales.
Esta oferta se enfoca en las competencias y exigencias que demanda el actual panorama mundial en ámbitos laborales y de competencias, en áreas como la tecnología, desarrollo empresarial e idiomas.
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¿Cuántos cursos tendrá esta oferta del ICETEX y sus aliados?
Desde la página oficial de la entidad comunicaron que en esta oportunidad se contarán con ocho cursos y diferentes espacios que se orientarán en temas como:
- Inteligencia Artificial.
- Tecnología.
- Sostenibilidad y emprendimiento.
- Formación en inteligencia emocional.
- Formulación de proyectos.
- Aprendizaje de idiomas.
Habilidades que se fortalecerán dentro de los cursos
Inteligencia artificial, tecnología y perspectiva emprendedora: por medio de la organización Junior Achievement Colombia se ofrecen espacios que brindarán capacitaciones para aprender a presentar ideas mediante un elevator pitch (presentación ágil y persuasiva) al igual que explorar el uso de la IA en el fútbol y cómo la incursión tecnológica transforma eventos masivos como los conciertos.
Alternativas para mejorar la proyección personal y empresarial: mediante los cursos del SENA se destacan ofertas vinculadas al desarrollo de la inteligencia emocional en aspectos como lo personal y laboral, inglés y formulación de proyectos desde la profesión.
Aprovechar el uso de los idiomas: con la articulación de DVV International los interesados pueden conocer ‘vhs-Lernportal’, una plataforma gratuita para que se pueda aprender alemán de una manera flexible por medio de un aprendizaje autónomo con el uso de distintos recursos y niveles que facilitan el progreso de cada persona.
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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse para alguno de los cursos?
Dentro de la oferta propuesta por la organización Junior Achievement Colombia, el plazo para aplicar a los ocho cursos será hasta el 25 de noviembre de 2026, llegándose incluso a participar en máximo dos de estos.
Para la oferta del SENA podrá inscribirse mediante el portal Betowa, dependiendo de la disponibilidad de cupos y el tiempo que dure la oferta.
Para más información, use la siguiente información dentro del portal del ICETEX.
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