El cuidado de la piel: un equilibro para nuestra salud

La piel, como el órgano más extenso del cuerpo humano, tiene múltiples funciones, protege toda la estructura interna de los demás órganos, es también, una barrea de defensa contra virus y/o bacterias que puedan atacar nuestro cuerpo que si no fuera por este órgano las condiciones de nuestra salud serian completamente diferentes, tiene una función esencial ya que provee la vitamina D a través de la exposición solar mantenido un equilibro en nuestro cuerpo.

Ahora bien, la exposición al sol puede ser una ventaja tiendo en cuenta que nuestro planeta tierra necesita del sol para tener vida, ya que está ligado a muchos procesos para nuestra salud, pero la desventaja, es que si nos exponemos de forma exagerada y no se comprenden los factores de riesgo que afectan negativamente a nuestra piel puede llegar a un cáncer de piel. Entre las 10 am y las 3 pm es donde mayor radiación tenemos, en ese periodo de tiempo es donde se recomienda buscar la sombra, protegerse del sol y no exponerse a estas radiaciones, al igual que empezar a cambiar nuestros hábitos.

Escucha el programa completo con la Dra. María Soledad Aluma, dermatóloga, cirujana, directora de la Fundación Cáncer de Piel Colombia, hablando sobre el cáncer de piel y algunas recomendaciones de prevención.

También estuvo en el programa el Dr. Ignacio Zarante, médico genetista, magister en biología, docente del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana, conversando sobre qué pasa si una mujer embarazada consume alcohol