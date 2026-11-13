Coljuegos multó con $ 116 millones de pesos al influencer Javier Arias ‘Stunt’ Castañeda por rifas

Coljuegos multó con $ 116 millones de pesos al influencer Javier Arias ‘Stunt’ Castañeda, por hacer millonarias rifas ilegales en redes sociales, pues no tenía permiso de la entidad.

El influenciador rifaba carros de lujo y millonarias sumas de dinero y por eso ya lo había sancionado, pero hizo caso omiso. Justo por eso lo denunció ante la Fiscalía.

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“A pesar de estar sancionado continúa actuando por encima de la ley, ejerciendo la operación de rifas ilegales a través de sus redes sociales. Por este motivo, Coljuegos denunció formalmente ante la Fiscalía General de la Nación la presunta comisión del delito del Artículo 312 del Código Penal, y abre la invitación para realizar acciones conjuntas que permitan combatir la ilegalidad y proteger las rentas que van destinadas al financiamiento de la salud de los colombianos”, afirmó.

Además de la multa, la resolución establece que Arias no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años.

“Este proceso reafirma la lucha contundente de Coljuegos contra la ilegalidad en todas las modalidades de los juegos de suerte y azar, en esta entidad advertimos a los jugadores sobre posibles estafas, y resguardamos a toda costa los recursos que genera esta industria” afirmo Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos.