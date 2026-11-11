Otra mujer fue baleada en Barranquilla: ataque sicarial se registró en el barrio El Valle

Una nueva mujer resultó herida con arma de fuego en Barranquilla. El hecho se registró hacia las 3:35 de la tarde de este martes 10 de noviembre, en la carrera 16 con calle 65, en el barrio El Valle.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja llegaron al lugar. Uno de ellos ingresó al establecimiento comercial simulando ser un cliente y disparó en repetidas ocasiones contra Gina Ester Molina Mercado, de 42 años.

Fue trasladada a un centro asistencial

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido. La mujer fue trasladada al PASO El Bosque, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.

En materia de violencia contra las mujeres, las cifras también generan preocupación: en lo corrido de 2026 han sido asesinadas 73 mujeres en el departamento del Atlántico, frente a 41 casos registrados a la misma fecha de 2025. Esto representa un incremento de 32 víctimas, es decir, cerca de un 78 % más que el año anterior.