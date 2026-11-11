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11 nov 2026 Actualizado 12:18

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Barranquilla

Ideam pronostica temperaturas superiores a los 32 grados en el Caribe

En algunos departamentos se han registrado máximas cercanas a los 36 grados.

Se ha registrado altas temperaturas en el mes de julio en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía AMVA

Se ha registrado altas temperaturas en el mes de julio en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía AMVA

Se ha registrado altas temperaturas en el mes de julio en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía AMVA

Valentina Utria

Barranquilla
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Las altas temperaturas vuelven a sentirse en Barranquilla y el Atlántico debido a la disminución de las lluvias en los últimos días. Según el Ideam, se espera que durante las próximas jornadas continúen las temperaturas superiores a los 32 grados en amplios sectores del Caribe.

Geraldine Vega, meteoróloga del Ideam, explicó que la reducción de las precipitaciones ha provocado un incremento de las temperaturas y que incluso se han registrado valores cercanos a los 36 grados en departamentos como Bolívar y La Guajira.

Continuaremos el día de hoy y en los próximos días con temperaturas superiores a los 32 grados en amplios sectores de la región Caribe”, indicó la meteoróloga.

Se mantienen otras alertas

Aunque han disminuido las alertas por lluvias, el Ideam recordó que todavía existen advertencias por crecientes de algunos ríos, deslizamientos de tierra e incendios de cobertura vegetal en municipios de la región. Por eso, recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los pronósticos y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

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