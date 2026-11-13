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13 nov 2026 Actualizado 14:01

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Hallan dos cuerpos sin vida en zona rural de Juan de Acosta: uno de ellos era habitante de calle

Los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes, 13 de noviembre.

Foto: Colprensa (archivo)

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Dos cuerpos sin vida fueron hallados en el sector de Villa Fidela, en zona rural del municipio de Juan de Acosta. Según se conoció, uno de ellos, era habitante en condición de calle y registraba tres impactos de fuego.

Asimismo, la Policía reveló la identidad de la otra persona hallada sin vida. Se trata de Martín Jesús Arteta Charris, de 33 años y era conocido con el alias de “Junior”.

Policía investiga este hecho

“Frente a este hecho, unidades de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables”, indicó la institución a través de un comunicado.

Lea también: Cinco anotaciones registra alias ‘El Animal’, señalado de atacar a una patrullera en Villa Campestre

Los dos cuerpos fueron hallados cerca de la 1:10 de la madrugada de este viernes, 13 de noviembre.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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