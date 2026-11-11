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11 nov 2026 Actualizado 01:21

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Cartagena

Motociclista resultó herido tras chocar contra un camión cisterna en la curva de Ceballos

El accidente generó caos en la movilidad

Colprensa- cortesía

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Un motociclista tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, luego de verse involucrado en un accidente con un camión cisterna en la curva de Ceballos, diagonal al CAI.

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La emergencia movilizó a personal de ambulancias, quienes brindaron atención al conductor de la moto negra de placa RML-35H, quien posteriormente fue conducido a valoración por parte de galenos.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del lesionado ni se conocen detalles sobre su evolución médica, sin embargo, la hipótesis que se maneja es que el lesionado, presuntamente no conservó la distancia de seguridad.

Por su parte, el accidente también ocasionó dificultades en la movilidad por este sector mientras se atendía la situación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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