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11 nov 2026 Actualizado 01:16

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Cartagena

Riña en el barrio La Candelaria terminó con una persona fallecida por arma blanca

La víctima no reporta anotaciones judiciales

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Dice un reporte emitido por el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio La Candelaria, se registró un homicidio de MARIO PÉREZ GARCÍA, quien presentaba heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

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De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública participando en una riña.

Según las primeras indagaciones, el presunto agresor, en medio de un acto de intolerancia, habría atacado al hoy occiso con un cuchillo, causándole las lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho, e identificar y capturar al presunto responsable.

El finado no reporta anotaciones judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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