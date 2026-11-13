Clemencia alista sus Fiestas de Noviembre con música, reinado y tradición picotera

Clemencia, Bolívar, se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas de Noviembre con una agenda que reunirá música, expresiones culturales y actividades para compartir en familia.

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Uno de los eventos principales será la elección y coronación del Reinado Juvenil Cultural 2026, programada para este domingo 15 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, en la Plaza Principal del municipio.

La velada contará con las presentaciones de Isolina León, GiBlack M, Farid Leonardo Ortiz y Omar Hernández, quienes llevarán al escenario diferentes sonidos del Caribe, entre ellos música novembrina, champeta y vallenato.

La cultura picotera también tendrá un lugar especial en las celebraciones, como una de las expresiones musicales que hacen parte de la identidad popular de la región. La programación busca reunir a distintas generaciones alrededor de las tradiciones del municipio.

El alcalde Miguel Samir Barrios invitó a los habitantes y visitantes a participar de las actividades y disfrutar de la celebración con responsabilidad. Según el mandatario, las fiestas representan una oportunidad para fortalecer la integración comunitaria y mostrar las expresiones culturales de Clemencia.