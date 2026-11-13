Clemencia alista sus Fiestas de Noviembre con música, reinado y tradición picotera
La programación tendrá su noche central este domingo 15 de noviembre
Clemencia, Bolívar, se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas de Noviembre con una agenda que reunirá música, expresiones culturales y actividades para compartir en familia.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Uno de los eventos principales será la elección y coronación del Reinado Juvenil Cultural 2026, programada para este domingo 15 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, en la Plaza Principal del municipio.
La velada contará con las presentaciones de Isolina León, GiBlack M, Farid Leonardo Ortiz y Omar Hernández, quienes llevarán al escenario diferentes sonidos del Caribe, entre ellos música novembrina, champeta y vallenato.
La cultura picotera también tendrá un lugar especial en las celebraciones, como una de las expresiones musicales que hacen parte de la identidad popular de la región. La programación busca reunir a distintas generaciones alrededor de las tradiciones del municipio.
El alcalde Miguel Samir Barrios invitó a los habitantes y visitantes a participar de las actividades y disfrutar de la celebración con responsabilidad. Según el mandatario, las fiestas representan una oportunidad para fortalecer la integración comunitaria y mostrar las expresiones culturales de Clemencia.