Con 32 cámaras de videovigilancia, Santa Rosa de Lima busca convertirse en el municipio más seguro

Santa Rosa busca convertirse en el municipio más seguro de Colombia con 32 cámaras de videovigilancia

Con la meta de fortalecer la seguridad ciudadana y avanzar hacia el propósito de convertir a Santa Rosa en el municipio más seguro de Colombia, la Alcaldía, bajo el liderazgo del alcalde Harvis Bello Elles, instaló 32 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del territorio.

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La nueva infraestructura tecnológica permitirá ampliar el monitoreo de diferentes sectores y fortalecer la capacidad de las autoridades para prevenir, identificar y reaccionar ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Las cámaras fueron ubicadas estratégicamente en zonas consideradas prioritarias, con el propósito de reforzar la vigilancia y facilitar el trabajo de la Policía Nacional en materia de prevención, control y reacción.

El alcalde Harvis Bello Elles aseguró que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de su administración y que la instalación de las cámaras hace parte de una estrategia integral para construir un municipio cada vez más seguro.

“Seguimos apostándole a la seguridad de Santa Rosa. Estas 32 cámaras están ubicadas estratégicamente para fortalecer la vigilancia, prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de nuestra gente y apoyar el trabajo de la Policía. Nuestra meta es hacer de Santa Rosa el municipio más seguro de Colombia, y para eso estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance”, afirmó el mandatario.

Bello Elles también hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en aliada de las autoridades y denuncie oportunamente ante la Policía Nacional cualquier hecho anómalo o situación que pueda representar un riesgo para la seguridad.

“Invitamos a nuestros ciudadanos a denunciar ante la Policía cualquier hecho anómalo que observen. La seguridad es una responsabilidad de todos. Una denuncia oportuna permite actuar, prevenir y fortalecer las acciones que estamos desarrollando para proteger a nuestra comunidad”, agregó el alcalde.

Las cámaras se convierten así en una herramienta de apoyo para la Policía Nacional, facilitando las labores de vigilancia, prevención y reacción, y permitiendo fortalecer la capacidad institucional para atender situaciones que se presenten en distintos sectores.

Con esta apuesta tecnológica, la Administración Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando por un Santa Rosa seguro, tranquilo y protegido, articulando esfuerzos entre la Alcaldía, la Policía y la ciudadanía.

El propósito es claro: seguir avanzando hasta convertir a Santa Rosa en un referente nacional de seguridad y convivencia y en el municipio más seguro de Colombia.