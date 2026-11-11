Desfile de los Héroes de la Independencia celebró 20 años de historia y talento

Un derroche de talento, arte y cultura se vivió en las calles del Centro Histórico de Cartagena durante la edición número 20 del Desfile de los Héroes de la Independencia, que reunió a más de 2.000 estudiantes de más de 80 instituciones educativas oficiales en una gran muestra del potencial artístico y cultural que se cultiva desde las aulas.

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Al ritmo de tambores, gaitas, trompetas y expresiones dancísticas, estudiantes y docentes protagonizaron una jornada llena de música, color y alegría, en la que las comparsas rindieron homenaje a la historia, la identidad y las tradiciones que hacen únicas las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

El recorrido inició en el sector de Las Bóvedas y continuó por el cordón amurallado hasta llegar a la Plaza de la Merced. Desde allí, las delegaciones avanzaron por las calles Don Sancho, de la Iglesia y Santos de Piedra, hasta alcanzar el sector de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, para finalizar en la emblemática Plaza de la Proclamación.

Durante el desfile, las instituciones educativas demostraron que la escuela también es escenario de cultura, memoria histórica y preservación de nuestras tradiciones, a través de manifestaciones artísticas que mantienen vivo el espíritu de la Independencia de Cartagena.

Las aulas se tomaron las calles para celebrar nuestra historia

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó la importancia de este encuentro como un espacio para fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de las raíces históricas de las nuevas generaciones.

“Hoy Cartagena se convierte en un gran escenario de aprendizaje y nuestra comunidad educativa es la protagonista. Más de 2.000 estudiantes salen de sus aulas para enseñarle a la ciudad que nuestras tradiciones siguen vivas y que la historia también se aprende a través del arte, la música y la cultura. Celebrar 20 años de este desfile es reconocer el compromiso de nuestros docentes y estudiantes con la preservación de nuestra identidad y el legado de los héroes que nos dieron la independencia. Desde las escuelas formamos ciudadanos que conocen su historia, valoran sus raíces y se sienten orgullosos de ser cartageneros”, afirmó Martínez Monterrosa.

El funcionario también resaltó que estos espacios permiten fortalecer la formación integral de los estudiantes, al promover experiencias que van más allá de los contenidos académicos y que contribuyen al reconocimiento y la apropiación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena.

20 años exaltando el talento que nace en las escuelas

Durante dos décadas, el Desfile de los Héroes de la Independencia se ha consolidado como uno de los escenarios más representativos de la participación de la comunidad educativa en las Fiestas de Independencia de Cartagena.

En esta vigésima edición, más de 2.000 estudiantes de más de 80 instituciones educativas oficiales demostraron que el talento también se aprende, se construye y se expresa desde las escuelas. Cada comparsa fue una muestra del compromiso de estudiantes, docentes y directivos con la preservación de las manifestaciones culturales y el fortalecimiento de las tradiciones.