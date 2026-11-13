Los Diablos y Cucambas del Cabildo de Getsemaní recorrerán Cartagena este domingo

El desfile comenzará a la 1:00 de la tarde en la Plaza de Canapote, encabezado por Nilda Meléndez, Reina Vitalicia del Cabildo. Desde allí avanzará por Santa Rita, Paseo de Bolívar, Chambacú, el Centro Histórico, la avenida de Venezuela, el Camellón de los Mártires y la calle de la Medialuna, hasta llegar a la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní.

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Al finalizar el recorrido, los participantes y asistentes se encontrarán en este emblemático espacio para el tradicional ritual de Cabildo y las presentaciones de agrupaciones invitadas. La jornada también rendirá homenaje a los Diablos de Uré, como reconocimiento a las tradiciones y saberes culturales del Caribe colombiano.

La imagen del afiche oficial de esta edición fue creada por el maestro Cristo Hoyos, con ilustraciones de Edelmira Massa Zapata, quienes plasmaron elementos simbólicos de esta manifestación festiva.

El Cabildo de Getsemaní hace parte de las expresiones de la Vida de Barrio reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura. Su recorrido representa una oportunidad para mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación y que forma parte de la memoria colectiva de Cartagena.