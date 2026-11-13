Festival Náutico impulsó las ventas y generó nuevos empleos en Cartagena

El Festival Náutico de las Fiestas de Independencia también se refleja en los ingresos de comerciantes y trabajadores de Cartagena. Durante estas jornadas, negocios de alimentación, transporte, logística y servicios turísticos aumentan sus operaciones para atender la demanda de visitantes y embarcaciones.

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Carmen Cecilia Alvarado, quien tiene una chaza de mecatos cerca del Club Náutico, en Manga, contó que durante la edición anterior vendió todos sus productos y alcanzó $270.000 en una jornada.

El aumento de la actividad también beneficia a proveedores y trabajadores. Jhon Matos, DJ con más de 12 años de experiencia, contrató alrededor de 14 personas para atender los servicios de sonido, transporte y logística, tres veces más que en una operación habitual.

Por su parte, una empresa de catering liderada por Marta Gutiérrez de Piñeres reportó un crecimiento del 60 % en sus operaciones. Su equipo pasó de seis trabajadores habituales a entre 14 y 16, debido a los pedidos de alimentación para las embarcaciones.

La demanda también llegó a Hielos Luxury. Según Angie Barreto, coordinadora de la compañía, las ventas pasaron de 70 toneladas en una jornada habitual de temporada baja a 140 toneladas durante el festival anterior. Para esta edición proyectan comercializar 350 toneladas y contratar entre cinco y diez personas adicionales.

En el sector turístico, Alexandra Vega, de Nautical Eventos, señaló que la operación de su empresa aumenta cerca de un 300 % durante el evento.

Los marineros también reciben mayores ingresos. Nedilson Silva, quien tiene 25 años de experiencia, explicó que puede pasar de ganar $300.000 en un día habitual a recibir entre $500.000 y $600.000 durante el Festival Náutico.