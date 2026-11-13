Todo lo que debes saber para el Festival Náutico y El Bololó del Arsenal

Cartagena vive este viernes 13 de noviembre la primera jornada del Festival Náutico y el Bololó del Arsenal, dos de los principales eventos de las Fiestas de Independencia. La programación reunirá artistas nacionales e internacionales en la Bahía de las Ánimas y contará con actividades para quienes disfrutan de la celebración desde las embarcaciones.

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La primera jornada comenzará a las 11:30 a. m. con Son Cartagena. Después se presentarán DJ Dever, Criss & Ronny, Mr. Black, Luister, Rafa Pérez y Jessi Uribe. A las 5:05 p. m. llegará el Grupo Niche, seguido de DJ Dever con invitados especiales. Juan Luis Guerra subirá al escenario a las 7:15 p. m. y Beéle cerrará la noche a las 9:35 p. m.

El sábado 14 de noviembre, Long Play Band abrirá la programación a la 1:00 p. m. También estarán Kevin Flórez, Zaider, Hamilton, Nicky Jam, Gilberto Santa Rosa, DJ Jader Tremendo, Ryan Castro y Silvestre Dangond, quien tendrá a su cargo el cierre a las 10:05 p. m. La animación estará a cargo de DJ Blass y Mao DJ.

Una de las novedades del Bololó del Arsenal será la interacción en directo de artistas como Héctor Nazza, DJ Dever, Jader Tremendo, Mr. Black, Criss & Ronny y Kevin Flórez con el público y las personas ubicadas en las embarcaciones.

Recomendaciones para quienes asistan por vía marítima

Las autoridades habilitaron como puntos de embarque las marinas autorizadas por DIMAR, el muelle de La Bodeguita, Domus, en Bocagrande, y Regatta, en Manga. Está prohibido embarcar o desembarcar pasajeros en el sector de Los Pegasos.

Las embarcaciones mayores de 70 pies podrán llegar y acomodarse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Las menores de 70 pies tendrán horario de zarpe entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. El transbordo de pasajeros también estará permitido hasta las 4:00 p. m., sujeto a las condiciones de seguridad marítima.

Todos los barcos deberán tener matrícula y certificados vigentes, además de las licencias de navegación de sus tripulantes. Los desplazamientos estarán sujetos a las instrucciones de DIMAR y Guardacostas.

La organización recordó que está prohibido arrojar residuos a la bahía, lanzarse al agua desde las embarcaciones, realizar maniobras peligrosas o exceder la capacidad de pasajeros. Los capitanes y tripulantes tampoco podrán consumir alcohol ni sustancias psicoactivas. La velocidad máxima será de cinco nudos entre el Club de Pesca y el muelle de La Bodeguita.

Ingreso gratuito al Bololó del Arsenal

El acceso al Bololó comenzará a las 11:00 a. m., será gratuito y no requerirá manilla, pero estará sujeto al aforo disponible. El ingreso está prohibido para menores de edad. Tampoco se permitirá entrar con armas, sustancias psicoactivas, bebidas, alimentos ni cinturones con hebillas que representen riesgos para la seguridad.

En caso de emergencia marítima, los asistentes pueden comunicarse con Guardacostas a través de la línea 146 o del canal 16 de radio VHF. También están disponibles Catalina, en el número 324 664 2974, y Titán Chat, en el 304 251 1127.