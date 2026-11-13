Cayó presunto agresor señalado de golpear a su expareja frente a su hija de tres años en Bolívar

En un hogar del sur de Bolívar, una mujer habría vivido episodios de violencia a manos de su expareja sentimental, mientras su pequeña hija, de apenas tres años, era testigo de una situación que jamás debería formar parte de la infancia.

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La Policía Nacional, a través de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, logró la captura por orden judicial de un hombre requerido por el delito de violencia intrafamiliar, durante un procedimiento desarrollado en el municipio de Magangué, Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto agresor habría atacado físicamente a su antigua compañera sentimental el pasado 24 de junio de 2026, en hechos registrados en el municipio de Achí, al sur del departamento.

Las indagaciones permitieron establecer que, presuntamente, no se trataba de un episodio aislado, sino de situaciones recurrentes de maltrato que habrían ocurrido en presencia de la hija de la pareja, una menor de tres años cuya integridad emocional también pudo verse afectada.

Gracias a los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, los investigadores adelantaron las actuaciones correspondientes que permitieron hacer efectiva la orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tiquisio, Bolívar.

“Ninguna mujer debe vivir con miedo dentro de su propio hogar y ningún niño merece crecer presenciando actos de violencia. Nuestro compromiso es proteger a las familias, actuar frente a cualquier forma de maltrato y garantizar que estos hechos sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución reiteró que la violencia intrafamiliar no puede considerarse un asunto privado cuando están en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las personas. Asimismo, destacó la importancia de denunciar oportunamente estas conductas para facilitar la intervención de las autoridades y evitar nuevas agresiones.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a romper el silencio y reportar cualquier situación de maltrato a través de la línea de emergencia 123 o ante las entidades encargadas de brindar protección a las víctimas. El capturado deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen, con pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.