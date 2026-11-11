El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Me dijeron ‘welcome to Esuatini’ y llevo ya 17 meses aquí”: cubano deportado por EE. UU. a África

Este miércoles, 11 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, en entrevista con Roberto Mosquera Del Peral, un ciudadano cubano que lleva casi 46 años fuera de su país, denunció haber sido deportado de manera irregular desde Estados Unidos hacia Esuatini, en el sur de África.

Según relató desde la prisión, agentes migratorios lo detuvieron durante una firma de rutina en junio de 2025 y lo trasladaron en un vuelo de casi 30 horas sin informarle su destino, manteniéndolo recluido durante 17 meses sin haber cometido ningún delito en ese territorio.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 19:58 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: