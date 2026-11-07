Dirigencia política del Táchira rechaza deportaciones de venezolanos por la frontera colombiana

Cúcuta

No ha caído muy bien en la dirigencia política venezolana las deportaciones que se están generando por la frontera colombiana durante los últimos días.

La más reciente actuación de las autoridades migratorias colombianas causó revuelo y reacciones en los dirigentes del vecino país.

El diputado Juan Carlos Palencia dijo a Caracol Radio que “nosotros lamentamos mucho lo que esta ocurriendo con nuestros ciudadanos y esta política agresiva que esta utilizando el gobierno contra un país que es hermano y que siempre hemos pensado en la cooperación, la hermanan y el entendimiento binacional”.

Indicó el dirigente político que “lamentablemente no hay una política clara entre los dos países en torno al tema migratorio y esto lo que genera es preocupación en el contexto fronterizo”.

Indicó finalmente que “se debe buscar el diálogo y revisar lo que esta ocurriendo, la forma como son traídos desde varias ciudades de Colombia y dejados en el puente Tienditas del lado venezolano”.