Autorregulación no ha dado resultados: experto sobre disminución de riesgos en redes sociales

Jorge Flores, director de PantallasAmigas, organización que promueve el uso seguro y saludable de internet y de las redes sociales, habló este miércoles, 4 de noviembre, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los riesgos en estas plataformas las cuales, en ocasiones, son usadas como herramientas para cometer delitos y afectar a sectores de la población.

“Yo creo que la autorregulación, efectivamente, no ha dado resultados porque se están empleando medios insuficientes para combatir el ciberdelito en sus diferentes formas y en la más grave, que es el abuso sexual de personas menores. Y es que el tráfico con imágenes de esta categoría de crimen está creciendo. Se ve que está, al menos, al margen de la intervención, no solo de las policías, sino también de las propias plataformas. Por lo tanto, la autorregulación ha demostrado”, comentó.

Y agregó: “Sí que hay, al menos en Europa, unas directivas, en Estados Unidos también, que intentan encorsetar y, de alguna forma, poner un marco más rígido, transparente y también punible a las plataformas, sobre todo cuando se trata de la victimización de personas menores”.

Cerrar las plataformas tampoco es la solución

En esa línea, Flores advirtió que “pretender cerrar la plataforma en el marco de un país, tal y como es internet, ni creo que sea muy posible, ni creo que sea tampoco extraordinariamente efectivo, porque dentro de esos datos que daba Maldita.es, yo creo que hay que distinguir lo que es la exposición y, por lo tanto, una plataforma que es usada por pederastas y pedófilos, de un lugar donde se victimiza, ahí también habría que distinguir en esas categorías de dónde son las víctimas y los depredadores. Por lo tanto, es un asunto complejo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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