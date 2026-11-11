Alcalde de Uribia denuncia que su esposa recibió amenazas antes de ser secuestrada

“Ha sido una luchadora incansable”: acalde de Uribia, Jaime Buitrago, sobre secuestro de su esposa

En el programa de 6AM W, pasó Jaime Buitrago, Alcalde de Uribia, sobre el reciente secuestro de su esposa Nancy Gómez, en horas de la mañana en el departamento de La Guajira.

El alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, reveló que su esposa, Nancy, había recibido amenazas en las que le advertían que ella o uno de sus hijos serían las próximas víctimas. La mujer fue secuestrada durante la mañana de este miércoles y, tras lo ocurrido, las autoridades activaron un operativo para intentar ubicarla y capturar a los responsables.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en Caracol Radio, el mandatario aseguró que las intimidaciones se produjeron después de que su esposa acompañara a las familias de otras víctimas de secuestro y reclamara resultados de las autoridades frente a la situación de seguridad que atraviesa el municipio.

“En algún momento, debido a que mi esposa salía a solidarizarse con las familias y a pedirle apoyo a todas las autoridades para que dieran resultados, sufrimos amenazas. A ella personalmente, a su teléfono, le escribieron que dejara de estar haciendo bulla, que la próxima iba a ser ella o uno de mis hijos”, relató Buitrago.

El alcalde aseguró que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, pero denunció que no recibieron medidas de protección por parte del Estado.

“Pusimos en conocimiento de la Fiscalía esta denuncia y, hasta el momento, de verdad que no hemos recibido protección por parte del Estado. Hoy lamentamos precisamente esta situación desafortunada”, afirmó.

Sobre el secuestro, Buitrago explicó que desde que conocieron lo ocurrido se activó la ruta de atención con las autoridades competentes y se puso en marcha un plan candado en el que participan el Ejército Nacional, la Policía y el GAULA.

El mandatario advirtió que la ubicación geográfica de Uribia representa una dificultad adicional para las labores de búsqueda, debido a su cercanía con la frontera venezolana.

“Uribia es un municipio que hace frontera con Venezuela, entonces entenderás que la situación es complicada porque por vía terrestre en media hora, una hora máximo, ya están en el vecino país”, explicó.

Por esa razón, las autoridades adelantan el despliegue para tratar de impedir que los responsables salgan del territorio colombiano y lograr la liberación de Nancy.

Durante la entrevista, el alcalde también advirtió sobre el aumento de los secuestros en Uribia y otros municipios de La Guajira. Al ser consultado por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien señaló que ya son tres las personas secuestradas en ese municipio, Buitrago reconoció que la problemática se ha venido presentando de manera reiterada.

“Ha venido presentándose una serie de secuestros en estos dos últimos años. Nosotros hemos puesto en conocimiento del Gobierno nacional, del gobierno pasado, la situación preocupante”, manifestó.

Finalmente, insistió en que su esposa había estado involucrada en el acompañamiento a las familias afectadas por este delito y en las solicitudes para que las autoridades actuaran frente a los secuestros que se vienen registrando en el departamento.

Escuche la entrevista completa aquí:

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