Preocupación por deportaciones en la frontera colombiana

Cúcuta

Diversos sectores en Cúcuta han reaccionado frente a las recientes expulsiones que ha hecho el gobierno colombiano de ciudadanos venezolanos por la zona de frontera.

Los extranjeros que han sido traídos de ciudades como Medellín y Bogotá a través de Migración Colombia han sido llevados al puente Tienditas para ser entregados a las autoridades venezolanas en el puente Atanasio Girardot o Tienditas como se le conoce popularmente.

Desde renglones económicos se ha llamado la atención por el efecto que esto puede generar en Cúcuta y su área metropolitana.

Ricardo Ronderos dijo a Caracol Radio “no entendemos lo que esta pasando, nos están trasladando un problema mayor para una ciudad que hoy tiene unas situaciones muy graves en materia de seguridad. Estas personas estarán de regreso mañana mismo”.

Indicó el empresario que “no existe un verdadero cruce de información con el Táchira, todos sabemos cuantas trochas hay acá y por donde se van a devolver, el gobierno no puede estar improvisando o seguir haciendo show con esta situación que debería tener una política muy clara”.