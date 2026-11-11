Masacre en Bogotá: tres personas fueron asesinadas en ataque indiscriminado en San Cristóbal

En la noche del martes, 10 de noviembre, un hombre de 36 años, quien se movilizaba en un taxi, llegó hasta una vivienda ubicada en el barrio Altamira en la localidad de San Cristóbal y disparó indiscriminadamente contra tres personas que se encontraban en la entrada de una vivienda.

Las tres personas de 24, 40 y 55 años fueron trasladadas al Hospital La Victoria, donde minutos después pierden la vida por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades activaron un ‘Plan Candado’ en la ciudad, que resultó con la ubicación del taxi en el que se movilizaba el presunto responsable. Asimismo, el conductor registraba antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

“Los hechos sucedieron en la Localidad de San Cristóbal en el barrio Altamira, donde tres personas que se encontraban al ingreso de una vivienda fueron abordadas por una persona que se transportaba en un taxi, quien los aborda y acciona un arma de fuego contra ellas, ocasionándoles heridas, donde posteriormente pierden la vida”, aseguró el Teniente Coronel Cristian Velásquez, Comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá lideran las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los demás involucrados; el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar con su proceso judicial.