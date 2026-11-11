Contraloría de Bogotá destapa hallazgos fiscales por $1.613 millones en RenoBo

Fueron identificados hallazgos fiscales por un total de $1.613 millones de pesos en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo). El anuncio, derivado de una Auditoría de Cumplimiento por parte de la Contraloría de Bogotá, dejó al descubierto graves deficiencias en la gestión y protección de los recursos públicos de la capital. Además del detrimento económico, el ente de control reportó 14 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen presunta incidencia disciplinaria.

Las irregularidades fiscales se concentran en dos proyectos de renovación urbana de la ciudad, el Proyecto Victoria, en San Victorino: donde se realizó un hallazgo de mayor cuantía que asciende a $1.542 millones en el tradicional sector de San Victorino. Tras la venta de 21 locales comerciales por un valor de $7.710 millones, los compradores incumplieron con sus obligaciones de pago. Pese a que la mora comenzó en 2021 y 2022, RenoBo no hizo efectiva de manera oportuna la cláusula penal del 20% establecida en los contratos.

El segundo hallazgo fiscal se realizó en el Proyecto La Estación, pues según el ente de control lleva 12 años de parálisis y contratos sin sustento.

El proyecto suma más de $71 millones en un plan de vivienda que lleva 12 años sin resultados concretos. Aunque RenoBo ya consideraba el proyecto como “jurídicamente inviable”, continuó destinando presupuesto a estudios y diseños duplicados. La auditoría también detectó 12 contratos por honorarios sin objeto especificado y múltiples gastos sin soporte documental.

“La omisión es relevante porque había una obligación incumplida, existía una penalidad pactada y quienes debían proteger los recursos no actuaron oportunamente para hacerla efectiva”, sentenció Steffi Acevedo, directora del sector Hábitat y Ambiente de la Contraloría.

Para el organismo de control, estas situaciones evidencian una vulneración flagrante a los principios de economía, eficiencia y eficacia en la contratación pública del distrito.