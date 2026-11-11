Desarticulan banda de microtráfico “Los Vecinos” que operaba en varios municipios de Cundinamarca

Mediante cinco diligencias de registro y allanamiento realizadas en el municipio de Chocontá, se materializaron 10 órdenes de captura y 3 capturas en flagrancia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Durante los procedimientos se incautaron 35 gramos de cocaína y sus derivados, dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, 52 elementos para dosificación y una gramera.

De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial generaba rentas criminales mensuales de $15.000.000, producto de la venta y comercialización de sustancias estupefacientes como bazuco y cocaína, bajo las modalidades de menudeo y entrega a domicilio, con injerencia criminal en el municipio de Chocontá.

Así mismo, esta estructura delincuencial extendía su actividad criminal al municipio de Villapinzón, donde también desarrollaba actividades relacionadas con la distribución de drogas.

Las investigaciones permitieron establecer que la organización utilizaba la modalidad de entrega a domicilio, llevando la droga directamente hasta las viviendas de sus compradores.

La estructura era liderada por alias “La Mona Esmeralda”, quien presuntamente se encargaba de coordinar las actividades delincuenciales y la comercialización de las sustancias estupefacientes.