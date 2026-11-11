La Alcaldía de Ibagué descarta invertir $1.700 millones en gasificación rural

Ibagué

El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, confirmó que la Alcaldía de Ibagué redireccionará los $1.700 millones que tenía presupuestados para invertir en la gasificación en la zona rural debido a inconvenientes evidenciados en el en el proceso.

“Es un proyecto que no se alcanzaría a ejecutar dado a los trámites engorrosos que se deben cumplir, es un proyecto que requiere estudios entre otras coas y la obra quedaría a mitad de camino”, dijo Ángel María Gómez.

Según el secretario de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué el proyecto que redirecciona los recursos cuenta con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal y del Concejo de Ibagué.

“Los recursos será invertidos en vías rurales en lo que corresponde a placas huellas, son $1.700 millones que corresponden a los $10 millones que se aprobaron del empréstito”, destacó.

De esta manera el municipio reorienta los recursos destinados para la gasificación con el fin de avanzar con obras de infraestructura en la zona rural entre las que están las placas huellas.

El empréstito de los $10 mil millones autorizado por el Concejo de Ibagué a la Alcaldía en el año 2024 ha tenido como finalidad la inversión en infraestructura vial urbana, infraestructura vial terciaria, vivienda, escenarios deportivos y la actualización del catastro de la ciudad.