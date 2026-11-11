Capturan a extorsionistas que suplantaban a las disidencias de las Farc en San Antonio, Tolima

Tolima

Dos hombres y una mujer que al parecer venían sembrando temor en el municipio de San Antonio, Tolima, fueron capturados en las últimas horas cuando se movilizaban en un vehículo, en el que las autoridades encontraron panfletos y una bandera con los que presuntamente pretendían extorsionar a los habitantes de esta población.

Se trata de tres presuntos extorsionistas que al parecer suplantaban a las disidencias de las Farc para extorsionar a comerciantes y campesinos, a quienes les entregaban citaciones en las que les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Posteriormente, los hoy capturados contactaban telefónicamente a quienes se negaban a asistir a una supuesta reunión, incrementando las acciones de presión y amedrentamiento.

Su captura se produjo en medio de un plan candado en el barrio El Tesoro de San Antonio, donde uniformados de la Policía Nacional los interceptaron dentro del vehículo y les encontraron 10 panfletos y una bandera alusiva a un grupo armado organizado residual o disidencias de las Farc.

Minutos antes de la captura, la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de estos tres hombres, quienes estarían tomando fotografías a establecimientos comerciales y realizando llamadas telefónicas a comerciantes para exigirles dinero y citarlos a reuniones en una vereda del municipio.

“Según las labores de inteligencia, estas personas serían provenientes y residentes de la localidad de Usme, en Bogotá. De igual manera, se estableció que la mujer registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y receptación, mientras que los otros dos ciudadanos presentan anotaciones por el delito de estafa”, señaló el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía en el Tolima.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Luego de las audiencias virtuales, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.