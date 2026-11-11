Jóvenes de la Etcar realizarán intercambio en Colonia del Sacramento, Uruguay

En el marco del proyecto de Cooperación Internacional ‘Intercambio de saberes y formación patrimonial’, liderado por la Alcaldía de Cartagena a través de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), un grupo de de seis aprendices de los talleres de Albañilería y Pintura de esta institución, realizarán un intercambio internacional de cooperación técnica, formación especializada y transferencia de conocimientos en Colonia del Sacramento, Uruguay, del 16 al 21 de noviembre de 2026.

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De acuerdo a la invitación formal recibida por la Intendencia de Colonia del Sacramento, la experiencia de intercambio que además cuenta con el respaldo del alcalde Dumek Turbay Paz, contempla una capacitación especializada en conservación de colecciones arqueológicas e históricas metálicas, que se llevará a cabo en la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, mediante actividades teóricas, prácticas de laboratorio, visitas técnicas y espacios de intercambio de conocimientos.

En preparación a las jornadas de aprendizaje en Uruguay, los aprendices participaron en un curso de arqueología que les permitió conocer el proceso de excavaciones arqueológicas en el baluarte de San Pedro Mártir, en el marco del proyecto de restitución del tendal de la fortificación.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, explica: “Las experiencias de intercambio que gestionamos para nuestros mejores aprendices representan un momento de inflexión en su vida, ya que contribuyen al desarrollo de capacidades técnicas, el crecimiento personal y profesional, al fortalecimiento de su autonomía, la consideración de nuevas posibilidades para su proyecto de vida, entre muchas otros beneficios que permitirán promover futuras iniciativas de colaboración académica y técnica entre ambas ciudades, las cuales van en la línea de formación integral de la Escuela Taller”.

El intercambio de jóvenes aprendices de Colonia del Sacramento y de Cartagena de Indias, cobra un especial sentido por el hermanamiento de ambas ciudades incluidas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, por la gestión, conservación y puesta en valor de sus edificaciones excepcionales, así como la salvaguardia de oficios tradicionales relacionados.