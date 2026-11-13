Asamblea Arquidiocesana de Pastoral en Cartagena: un llamado a la conciencia social

El primer día de la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral transcurrió en Cartagena entre grandes llamados a la conciencia social y misionera para todos los asistentes: sacerdotes, vida consagrada y laicos comprometidos de las distintas parroquias de la jurisdicción eclesiástica que participaron tanto presencial como virtualmente.

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La jornada inició con la Lectura Santa, tomada del Evangelio de San Lucas; momento espiritual que condujo la jornada y determinó el paso a seguir durante el encuentro, discerniendo en clave sinodal como discípulos misioneros.

Durante la acogida de este primer momento, monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, afirmó que “necesitamos una mirada contemplativa y misericordiosa para transformarnos en signos de esperanza”, agradeciendo a través de la memoria viva manifestada en los testimonios de pasión misionera que sostienen la vida pastoral del territorio.

Reconstruir las murallas de Jerusalén: una radiografía de la pobreza en el territorio

La asamblea tuvo como parte de su agenda la mirada de la realidad social y cultural de la ciudad-región, atravesada por la pobreza.

A partir de un análisis sociocultural e histórico, el sociólogo Raúl Paniagua Bedoya expuso que Cartagena no enfrenta una sola carencia, sino múltiples pobrezas : económica, social, ambiental y espiritual, de carácter estructural y sistémico, visibles en el contraste entre una urbe globalizada y turística frente a amplios sectores marginados.

El experto señaló que esta exclusión se ha perpetuado desde la colonia mediante el racismo, el fenómeno del “blanqueamiento” y la segregación territorial , agravados en el último siglo por fracturas en la gobernanza, la corrupción y la falta de planeación a largo plazo.

Esta realidad, sumada a los desplazamientos masivos, ha condenado a gran parte de la población a la “trampa del rebusque”, golpeando con mayor severidad a las mujeres cabeza de hogar, la infancia y los adultos mayores (donde cerca del 70 % carece de seguridad social).

Paniagua concluyó que, mientras la economía se moderniza, los imaginarios colectivos cambian lentamente y alimentan una desesperanza aprendida, por lo que interpeló a la Asamblea sobre cómo acelerar la transformación cultural desde el Evangelio para no naturalizar la desigualdad.