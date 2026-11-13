Más de 10.400 personas participaron directamente del Gran Desfile de Bando

En medio de una multitudinaria asistencia, alegría desbordante y un ejemplar comportamiento ciudadano, Cartagena celebró con total éxito el Gran Desfile de Bando de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, consolidando a la Avenida Santander como el epicentro de la tradición y el patrimonio inmaterial.

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El recorrido dio inicio de manera puntual a las 10:00 de la mañana con la tradicional lectura del Bando a cargo del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la directora general del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón Vásquez, acompañados por los Grandes Lanceros, la Reina de la Independencia, los Lanceros Guardianes y los actores festivos de la ciudad.

El desfile estuvo integrado por un despliegue de 162 grupos participantes entre agrupaciones de convocatoria e invitados, organizados en 7 bloques temáticos, los cuales llenaron de música, baile y color el trayecto costero junto a agrupaciones folclóricas de los barrios y corregimientos de Cartagena, delegaciones nacionales como el Carnaval de Barranquilla, comitivas de la Gobernación de Bolívar, Huila, Sucre y Boyacá, disfraces colectivos, actores festivos individuales, comparsas institucionales y la Prensa Festiva.

El recorrido contó, además, con la participación de las 40 aspirantes al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, quienes engalanaron la vía a bordo de 14 carrozas monumentales concebidas y elaboradas por artesanos cartageneros en los talleres locales de CarrozaLab II, acompañadas de 13 tráileres dispuestos a lo largo del trayecto. En total, más de 10.400 personas participaron de manera directa en el desfile, llenando de vida y movimiento el eje costero de la ciudad.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró la masiva participación y el excelente comportamiento de la ciudadanía durante la jornada.

“Vivimos un Bando histórico, inolvidable y profundamente respetuoso de nuestras tradiciones. Agradecemos a los miles de cartageneros y visitantes que atendieron el llamado al civismo, llenaron las graderías y zonas de acceso libre en paz y en familia, ratificando que esta es La Fiesta que Nos Une”, manifestó Turbay Paz.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó la calidad de la puesta en escena y el esfuerzo colectivo de los hacedores.

“El Gran Bando de este año fue la muestra viva del talento, la creatividad y el trabajo de nuestros artesanos, comparsas y actores festivos. Ver desplegadas las 14 carrozas monumentales, los 13 tráileres y a nuestros 162 grupos vibrando ante la ciudad demuestra que el patrimonio de Cartagena está más vivo que nunca y se salvaguarda desde el corazón de sus comunidades”, puntualizó Tuñón Vásquez.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC reiteran su agradecimiento a la ciudadanía, comités logísticos y organismos de seguridad por hacer de esta emblemática jornada una verdadera fiesta de paz, integración y orgullo patrio.