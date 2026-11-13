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13 nov 2026 Actualizado 01:55

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Cartagena

Policía recuperó dos celulares hurtados bajo modalidad de ‘cosquilleo’: hay un capturado

La detención se dio durante el desfile del Bando

Policía Metropolitana de Cartagena

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Más de 800 policías fueron desplegados para acompañar y cuidar a los ciudadanos, que se conglomeraron para el gran desfile del bando en Cartagena.

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La acción institucional, generó confianza y permitió procedimientos como la captura de un hombre de 28 años, quien presuntamente, había hurtado el celular a un participante del evento bajo la modalidad de cosquilleo. El afectado minutos después recibió su equipo.

Al presunto delincuente, también se le halló otro dispositivo, que por la foto de perfil, se evidenció, pertenecía a una mujer.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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