Policía recuperó dos celulares hurtados bajo modalidad de ‘cosquilleo’: hay un capturado

Más de 800 policías fueron desplegados para acompañar y cuidar a los ciudadanos, que se conglomeraron para el gran desfile del bando en Cartagena.

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La acción institucional, generó confianza y permitió procedimientos como la captura de un hombre de 28 años, quien presuntamente, había hurtado el celular a un participante del evento bajo la modalidad de cosquilleo. El afectado minutos después recibió su equipo.

Al presunto delincuente, también se le halló otro dispositivo, que por la foto de perfil, se evidenció, pertenecía a una mujer.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía.