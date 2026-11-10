Alcaldía reveló nómina oficial de artistas que estarán en el Festival Náutico 2026 de Cartagena

Cartagena ya tiene lista la nómina oficial de artistas que pondrán a cantar y bailar a miles de asistentes durante el Festival Náutico 2026, uno de los grandes eventos musicales de las Fiestas de Independencia. La programación, que se desarrollará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, reunirá a reconocidas figuras de la música urbana, la salsa, el vallenato, el merengue y los sonidos tropicales.

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La cartelera de este año reúne artistas de talla internacional como Juan Luis Guerra, Ryan Castro, Beéle, Nicky Jam, Silvestre Dangond y Gilberto Santa Rosa, junto a agrupaciones y exponentes nacionales que representan la diversidad musical que caracteriza las celebraciones novembrinas de Cartagena.

La primera jornada, el viernes 13 de noviembre, comenzará a las 11:30 de la mañana con Son Cartagena. Posteriormente, a las 12:15 p. m., estarán en tarima DJ Dever, Criss & Ronny y Mr. Black. La programación continuará con Luister, a la 1:20 p. m.; Rafa Pérez, a las 2:25 p. m.; y Jessi Uribe, a las 3:40 p. m.

A las 5:05 p. m. llegará uno de los momentos más esperados de la jornada con la presentación de Grupo Niche, referente indiscutible de la salsa colombiana. Luego, a las 6:35 p. m., DJ Dever se presentará junto a invitados especiales.

La noche tendrá como uno de sus grandes protagonistas al dominicano Juan Luis Guerra, quien subirá a tarima a las 7:15 p. m. para llevar al público por los grandes éxitos de su trayectoria. El cierre de esta primera fecha estará a cargo de Beéle, a las 9:35 p. m., uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional en la música urbana.

La segunda jornada, el sábado 14 de noviembre, también tendrá una programación de primer nivel. Long Play Band abrirá los conciertos a la 1:00 p. m., seguido de Kevin Flórez y Zaider, a la 1:45 p. m. A las 2:50 p. m. será el turno de Hamilton, mientras que Nicky Jam llegará a las 3:55 p. m. con sus grandes éxitos del género urbano.

La salsa volverá a tomarse el escenario a las 5:55 p. m. con Gilberto Santa Rosa, conocido internacionalmente como El Caballero de la Salsa. A las 7:25 p. m. se presentará DJ Jader Tremendo junto a invitados especiales.

La recta final de la segunda noche estará protagonizada por Ryan Castro, quien actuará a las 7:55 p. m., y Silvestre Dangond, encargado de cerrar la programación a las 10:05 p. m., con todo el poder del vallenato.

Durante las dos jornadas, la animación estará a cargo de DJ Blass y Mao DJ, quienes acompañarán el desarrollo de esta gran fiesta musical.

Con esta nómina, el Festival Náutico 2026 ratifica su apuesta por ofrecer una programación diversa, con artistas de reconocimiento nacional e internacional y diferentes géneros musicales, en una celebración que hace parte de la agenda de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

La invitación es a disfrutar de dos días de música, encuentro y celebración, en los que Cartagena volverá a demostrar por qué sus Fiestas de Independencia son una de las expresiones culturales y populares más importantes del Caribe colombiano.