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Hogares Bambi Bogotá hará subasta artística en Nueva York en apoyo a niños en Colombia

Hogares Bambi Bogotá es una organización sin ánimo de lucro que, durante su trayectoria, ha atendido a más de 3.000 niños, niñas y familias.

Su objetivo es brindar refugio, protección, educación y desarrollo integral a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, también a sus familias, ofreciéndoles las herramientas y oportunidades necesarias para construir un futuro mejor.

“Tenemos diferentes programas, unos los trabajamos con con el ICBF, que son todos los que retiran de sus hogares por maltrato, por abuso, por negligencia. Incluso tenemos niños que han sido abandonados, pero también tenemos unos programas propios de protección y en donde ayudamos a las familias que mayoritariamente son mujeres, y un alto porcentaje son cabeza hogar”, indicó a 6AM W Cristina Serna, directora de la organización.

Este jueves, 12 de noviembre, Hogares Bambi Bogotá realizará una nueva edición de Be Part, una subasta artística en Nueva York, Estados Unidos, que busca recaudar fondos para la atención de niños en Colombia.

“Este formato lo venimos haciendo cada 2 años desde el 2009 y es nuestro formato más grande de recaudo de fondos. Lo hacemos cada 2 años porque representa para nosotros una logística importante”, explicó.

Según cifras de años anteriores, la iniciativa ha recaudado más de US$1.325.000, los cuáles han sido vitales para el desarrollo de su gestión.

BE PART ha contado con la participación de 214 artistas y ha subastado 352 obras. La selección de este año reúne obras de 38 artistas colombianos de distintas generaciones y trayectorias.

Entre los participantes se encuentran Ruvén Afanador, Fanny Sanín, Pedro Ruiz, Miler Lagos, Gonzalo Fuenmayor, Iván Argote, Luis Fernando Roldán, Eduardo Ramírez Villamizar y Omar Rayo, junto a otros artistas de gran proyección.

La noche de gala es en White Space Chelsea (530 W 25th St, Nueva York, NY), incluirá una subasta en vivo y una subasta silenciosa.

Los fondos recaudados contribuirán a los programas de nutrición, protección, educación y atención integral de Hogares Bambi Bogotá.

Los asistentes y coleccionistas tendrán la oportunidad de adquirir obras de arte excepcionales mientras respaldan de manera directa los programas que lidera Hogares Bambi en Bogotá.

Quienes no puedan asistir presencialmente, podrán consultar el catálogo y las opciones de participación digital en la plataforma de la subasta.

Detalles del evento

• Evento: BE PART 2026 – 9ª Subasta Bienal de Arte y Evento Benéfico

• Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026

• Hora: 6:30 PM – 9:30 PM Hora Nueva York.

• Lugar: White Space Chelsea (530 W 25th Street, Nueva

Escuche la entrevista completa aquí: