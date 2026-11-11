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11 nov 2026 Actualizado 17:05

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Política

Andrés Puyo Mesa sería nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia

La hoja de vida de Andrés Puyo Mesa fue publicada en Aspirantes de la Presidencia de la República.

Banco Agrario de Colombia. Foto: redes Banco Agrario

Banco Agrario de Colombia. Foto: redes Banco Agrario

Banco Agrario de Colombia. Foto: redes Banco Agrario

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Caracol Radio conoció que Andrés Puyo Mesa sería el nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia.

Puyo cuenta con una amplia trayectoria, casi 30 años, en el sector financiero de Colombia.

En el ámbito académico, destaca su formación como administrador de negocios de la Universidad EAFIT, donde también hizo una especialización en negocios internacionales.

Trabajó en el Banco Industrial Colombiano entre 1996 y 1998, pero impulsó su carrera con varios cargos de alto nivel en Bancolombia, entidad bancaria en la que estuvo hasta este 2026.

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