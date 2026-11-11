Comité demócrata del USSFR celebra 10 años de los Acuerdos de Paz de Colombia

La senadora demócrata Jeanne Shaheen emitió un comunicado con motivo del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz de Colombia, firmados en 2016. Shaheen es la integrante de mayor rango de la minoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (USSFR, por su siglas en ingles).

En su mensaje, la legisladora describió los acuerdos como “un poderoso símbolo de esperanza”. También los presentó como prueba de lo que pueden lograr juntos dos aliados cercanos, unidos por el respeto mutuo, los valores compartidos y un propósito común.

Shaheen celebró además el encuentro de tres expresidentes colombianos previsto para hoy, que se reunirán para reflexionar sobre este logro histórico. Recordó, sin embargo, que una década después el difícil trabajo de implementación continúa.

Lea más: Respaldo de la Corte al Acuerdo de Paz: piden al Gobierno incluirlo en el PND

Según la senadora, los acuerdos demuestran el poder de la diplomacia y de una asociación sostenida para convertir la promesa de paz en una realidad duradera.

Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se firmaron primero en Cartagena, en septiembre de 2016. Tras el rechazo en el plebiscito de octubre de ese año, se firmó una versión renegociada en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, que el Congreso refrendó días después.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: