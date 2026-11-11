Cayeron ‘Los Tocayos’ por presunto robo de celular en el barrio Piedra de Bolívar

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron a dos hombres, de 33 y 34 años, “Kevincito y Kevin” conocidos como “Los Tocayos”, señalados de presuntamente hurtar un teléfono celular a una ciudadana.

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El procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados realizaban labores de patrullaje sobre la calle Cristóbal Colón del barrio Piedra de Bolívar, y observaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, justo cuando presuntamente cometían un hecho delictivo contra una mujer.

En ese momento, los gritos de auxilio de la ciudadana alertaron a los policías, quienes reaccionaron de inmediato e interceptaron a los sospechosos. La víctima manifestó que los hombres le habían hurtado su teléfono celular, por lo que se adelantó el procedimiento correspondiente y se materializaron las capturas.

Durante la intervención fue recuperado un teléfono celular de alta gama, avaluado en 2 millones 300 mil pesos. Asimismo, fue incautada la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables, avaluada en cinco millones de pesos.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, para que respondan ante las autoridades judiciales por estos hechos.