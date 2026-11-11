Cayeron ‘Los Tocayos’ por presunto robo de celular en el barrio Piedra de Bolívar
Los sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía
En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron a dos hombres, de 33 y 34 años, “Kevincito y Kevin” conocidos como “Los Tocayos”, señalados de presuntamente hurtar un teléfono celular a una ciudadana.
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El procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados realizaban labores de patrullaje sobre la calle Cristóbal Colón del barrio Piedra de Bolívar, y observaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, justo cuando presuntamente cometían un hecho delictivo contra una mujer.
En ese momento, los gritos de auxilio de la ciudadana alertaron a los policías, quienes reaccionaron de inmediato e interceptaron a los sospechosos. La víctima manifestó que los hombres le habían hurtado su teléfono celular, por lo que se adelantó el procedimiento correspondiente y se materializaron las capturas.
Durante la intervención fue recuperado un teléfono celular de alta gama, avaluado en 2 millones 300 mil pesos. Asimismo, fue incautada la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables, avaluada en cinco millones de pesos.
Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, para que respondan ante las autoridades judiciales por estos hechos.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.