Hombre fue hallado sin vida dentro de un tanque de agua en San Juan Nepomuceno

Como Alberto Pinto Rondón fue identificado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un tanque de agua en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. El hallazgo generó inquietud entre los habitantes de esta población, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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El hecho se registró en inmediaciones del hotel La Montaña, ubicado sobre la Troncal de Occidente, cerca del antiguo cine Nelson Díaz. En ese sector fue encontrado el cuerpo del hombre, en circunstancias que aún no han sido establecidas.

De acuerdo con la información preliminar, una de las hipótesis apunta a que Pinto Rondón habría muerto por ahogamiento. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente y serán las diligencias correspondientes las que permitan determinar las causas del fallecimiento.

Por ahora, se desconocen detalles sobre cómo llegó el hombre al interior del tanque o cuánto tiempo permaneció allí antes de ser encontrado. Sus familiares han expresado su dolor por la pérdida a través de publicaciones en redes sociales.

Las autoridades competentes deberán establecer qué ocurrió y determinar si se trató de un accidente o si existen otros elementos relacionados con el caso. Los procedimientos forenses serán fundamentales para confirmar las causas de la muerte.

El caso permanece bajo investigación en San Juan Nepomuceno, a la espera de que las autoridades entreguen nuevos detalles.