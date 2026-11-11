Carroza rendirá homenaje al Mercado de Bazurto en el Bando de Independencia

El Mercado de Bazurto, con su mezcla de voces, colores, sabores y ritmos, será protagonista en el Bando de Independencia de este 12 de noviembre.

Su estrecha relación con las tradiciones cartageneras inspiró la carroza Bazurto, el ritmo que nos une, una creación artística que rendirá homenaje a los comerciantes, trabajadores y a todas las personas que dan vida a este representativo lugar de la ciudad.

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La obra fue concebida por el artista plástico Alfredo Atencio y materializada por el líder artesanal Johnatan Ferrer junto a su equipo de artesanos.

Su diseño recoge distintas escenas del universo de Bazurto, donde el intercambio comercial convive con la música, la gastronomía, la creatividad y las expresiones culturales que forman parte de la cotidianidad cartagenera.

Más que un centro de abastecimiento mayorista y minorista, Bazurto es un punto de encuentro con la cultura popular.

Desde la década de los setenta, sus espacios también fueron escenario de circulación de los ritmos africanos y afrocaribeños que llegaban al Gran Caribe en discos de larga duración y casetes, una herencia musical que hace parte de la historia de la champeta y de la identidad de Cartagena, un segmento de la historia local que estará representado en esta obra.

La propuesta también reúne personajes que hacen parte del ambiente cotidiano y festivo de Bazurto, como el runner, el picotero y los bailarines de champeta. A ellos se suman los atuendos y elementos propios de las fiestas de noviembre: la maicena, el azulín, las bolsas y la espuma. Los mensajes incluidos en el diseño, como “Bazurto es Cartagena”, expresan el reconocimiento al valor cultural del mercado y de su gente.

“Esta es una manera de llevar al Bando de Independencia otra parte de lo que somos como ciudad. La Alcaldía de Cartagena ha querido homenajear este año a un lugar donde no solo se compra y se vende, sino que es fuente de historias, oficios, música y personas que hacen parte de la cultura popular de nuestra ciudad de Cartagena. Desde la Secretaría General, estamos contentos de que ese valor tenga un espacio en las fiestas de noviembre y que los cartageneros puedan reconocerse en esta representación”, expresó María Patricia Porras Mendoza, secretaria General.

En Bazurto, el ritmo que nos une, recorrerán el Bando las candidatas del Reinado de la Independencia que representan a La Candelaria, Omaira Sánchez y Altos de La Consolata. Así, mañana jueves el mercado tendrá un lugar en el Bando de la Independencia con una creación que recoge su historia cotidiana, sus personajes y las expresiones culturales que han hecho de Bazurto un referente de la identidad cartagenera.